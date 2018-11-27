"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول مع البريد لحصر العاملين بالقطاع فى مصر

كتبت- منى ضياء

وقعت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة البريد المصري، بحضور مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة وعصام الصغير رئيس هيئة البريد المصرية لحصر العاملين بالحرف اليدوية من خلال مكاتب البريد.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول يستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين بهدف دعم خطط الدولة لـ 2030 لتنمية الحرف اليدوية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، أن هناك اتفاقا بين الطرفين في إحداث تغيير و تطوير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بالحرف لرفع مستوى المعيشة داخل القرية التي تؤدي بدورها لإحداث تغيير إيجابي مقصود علي الحياة الصناعية التي يعمل بها أغلب سكان مصر في المناطق الفقيرة و الأكثر فقراً و المناطق الحدودية المهمشة.

وأكد عمران، أن البروتوكول يستهدف حصر العاملين بقطاعات الحرف اليدوية من خلال 4000 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية وهو ما يسهل التواصل معهم وضمهم للقطاع الرسمي وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى مزيد من الخدمات التي يقدمها البريد والتي تأتي علي رأسها توفير مجموعة متنوعة و الخدمات في التسويق و الدعم لقاطني القري في مختلف محافظات مصر، والمساهمة في التسويق الالكترونى من خلال موقع البريد مول للتسويق الإلكتروني والترويج للحرف اليدوية من خلال الموقع والعمل علي النفاذ لأفريقيا من خلال الموقع.

وأوضح عمران، أنه تم تشكيل لجنة عمل لتفعيل البروتوكول تضم ممدوح الشربينى المدير التنفيذي للغرفة وسامح أبو السعود رئيس محور الشئون التجارية بهيئة البريد وعضوية يحيى فهمي ومحمد حشيش.

ولفت إلى استمرار الغرفة في تقديم الخدمات للمصنعين والمصدرين المصريين، من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط وتقديم الاستشارات وفتح الأسواق داخلياً وخارجياً بكافة الطرق التسويقية المتاحة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من الصناعات اليدوية في الأسواق العالمية.