التلفزيون الروسى يعرض مشاهد لبحارة أوكرانيين معتقلين

موسكو (أ ف ب)

بثّ التلفزيون الروسى الإثنين، لقطات تُظهر بحّارة أوكرانيّين اعتقلتهم موسكو بعد احتجازها 3 سفن تابعة لكييف فى مواجهةٍ بحريّة نهاية الأسبوع الماضى.

واحتجزت روسيا السفن الثلاث الأحد بعد أن اتّهمتها بدخول المياه الروسية بطريقة غير شرعية قبالة شبه جزيرة القرم عند مضيق كيرتش، بالرغم من تحذيرات سفينة تابعة لحرس الحدود الروس.

وتقول أوكرانيا إنّ روسيا أغلقت المضيق بطريقة غير شرعية وتصرّفت على نحو مخالف للقانون الدولى عبر احتجاز السفن والبحّارة، وطالبت موسكو بالإفراج عن السفن.

ووضعت البحريّة الأوكرانيّة فى حال تأهّب قصوى، فى وقت وافق برلمان كييف الإثنين فى وقت متأخّر على طلب رئيس الوزراء بترو بورشينكو لفرض قانون الطوارئ.

وعرضت قناة روسيا 24 الرسميّة مشاهد لعدد من البحّارة خلال التحقيق معهم من جانب أجهزة الأمن الروسيّة.

وفى إحدى اللقطات، يُسمع أحد البحارة يقول "إنّ تصرّفات البوارج الأوكرانيّة فى مضيق كيرتش لها طابع استفزازى"، مكرّرًا بذلك وجهة نظر السلطات الروسيّة حيال ما حدث.

وبدا أحد البحّارة فى لقطة أخرى كأنّه يقرأ إفادته.

واتّهم بوروشينكو موسكو ببدء "مرحلة جديدة من العدوان" فى النزاع الذى اندلع عام 2014 عندما سيطر متمرّدون موالون لموسكو على أراض فى شرق أوكرانيا وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم.

وأثار الحادث الذى وقع فى مضيق كيرتش مخاوف من تصعيد عسكرى أوسع.

وعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة حذّرت فيها السفيرة الأمريكية نيكى هايلى روسيا من "التصرّفات غير القانونية".