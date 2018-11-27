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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:46 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يبدأ في إجراءات إعادة 15 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:10 م
التحالف العربى يبدأ في إجراءات إعادة 15 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثى التحالف العربى
أ ش أ
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أعنلت قوات التحالف العربى فى اليمن البدء فى إجراءات إعادة (15) طفلا جندتهم ميليشيات الحوثى كمقاتلين ، موضحا أن إعادة الأطفال المجندين بتسليمهم للحكومة الشرعية وبحضور لجنة الصليب الأحمر الدولى.
وأكد التحالف العربى ، وفقا لقناة (سكاى نيوز)الإخبارية، اليوم الثلاثاء ، أن قوات التحالف قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد تأهيلهم ،مشددا على أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم فى الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف
وأوضح التحالف العربى أن ميليشيات الحوثى مستمرة فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك.


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