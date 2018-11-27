video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال الربع الأول من 2018 ـ 2019

البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 3.547 تريليون جنيه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:12 م
البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 3.547 تريليون جنيه البنك المركزى ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى مسجلا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو/سبتمبر من العام المالى (2018/ 2019).

وذكر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% والمعروض النقدى بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%.

وأرجع البنك المركزى الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.1 مليار جنيه بمعدل 5ر1 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 13.7 مليار جنيه بمعدل 3.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4.7 مليار جنيه بمعدل 1.1%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى (2018/ 2017) جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 78.7 مليار جنيه وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 12.5 مليار جنيه.

وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار184.7 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى الحالى 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار182.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر2 مليار جنيه بمعدل 0.7%.

وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 161.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار13.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار اليوم

27 ديسمبر.. آخر اجتماعات البنك المركزى لبحث أسعار الفائدة فى 2018

الاتحاد الأوروبى يدعم جهود البنك المركزى لتعزيز الرقابة على البنوك

البنك المركزى

السيوله المحليه

حجم السيوله المحليه

ارتفاع حجم السيوله




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة