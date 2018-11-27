الإسماعيلية تستعد لحملة "100 مليون صحة" بـ315 فريقًا طبيًا

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولاً جذرية لتلك القضايا فى أسرع واقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمواطنين وقضاياهم والتواصل والتفاعل معهم يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدت برئاسة المحافظ وبحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد واللواء يسرى محمود، مساعد مدير أمن الإسماعيلية والرائد محمد عبد الله نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيها على أرض المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب تنفيذها.

وفيما يتعلق باستعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية لمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "سى" ومبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمقرر انطلاقها بالإسماعيلية اعتبارًا من السبت الموافق 1 من ديسمبر وحتى 28 فبراير 2019، أوضح الدكتور سعيد السقعان، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ المبادرة مشيرًا إلى تجهيز وأعدد 315 فريق طبى و116 تمركز و60 وحدة صحية و14مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس.

على جانب آخر، أكد محافظ الإسماعيلية على المضى قدمًا فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.