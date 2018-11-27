الأسمرات 3.. قصة مشروع جديد على مساحة 65 فدانا يضم 7304 وحدات سكنية.. صور

كتب محمد عبد العظيم

ضمن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية لتسكين سكان المناطق العشوائية، يأتى مشروع "الأسمرات 3"، الذى يعد أحدث المشروعات فى إطار هذه الخطة للقضاء على العشوائيات.

مشروع الأسمرات 3 يقام المشروع على مساحة 65 فدانا ويضم 124 عمارة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بإجمالى (7304) وحدات سكنية و176 محل، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار، وذلك حسبما ذكرت صفحة "رؤية مصر 2030".









وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر".







