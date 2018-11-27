استطلاع: غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون تخفيف العقوبات عن بيونج يانج

سول (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه من الضرورى تخفيف العقوبات المفروضة على الشطر الشمالى، من أجل تسريع وتيرة نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وأظهر الاستطلاع، الذى شمل ألف شخص من البالغين، ونقلت نتائجه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن 64% من المُستطلع آراؤهم عبّروا عن تأييدهم لتخفيف العقوبات عن بيونج يانج، فى الوقت الذى تُجرى فيه محادثات نزع السلاح النووي.

ولفت الاستطلاع، الذى أجراه المجلس الاستشارى الوطنى للوحدة؛ المنوط بإدارة الروابط طويلة المدى بين الكوريتين، إلى أن 20.4% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يؤيدون تخفيف العقوبات كثيرا، فيما أعرب 11.6% عن عدم تأييدهم لهذه الخطوة على الإطلاق.

يأتى هذا الاستطلاع فى الوقت الذى تتعثر فيه محادثات نزع السلاح النووى، إذ ترغب بيونج يانج فى تخفيف العقوبات أو رفعها تماما مقابل ما اعتبرته "خطوات جوهرية" للتخلص من أسلحتها النووية، فيما ترغب واشنطن فى المقابل فى اتخاذ بيونج يانج تدابير ملموسة بدرجة أكبر على أرض الواقع.