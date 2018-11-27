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استدعاء طبيبة لاتهامها بالتسببت فى وفاة رضيعة واستئصال رحم والدتها بكرداسة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:10 م
استدعاء طبيبة لاتهامها بالتسببت فى وفاة رضيعة واستئصال رحم والدتها بكرداسة رضيع - أرشيفية
كتب سليم على
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استدعت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، طبيبة لسؤالها حول واقعة إهمال طبى، حيث تسببت فى وفاة رضيعة، واستئصال رحم والدتها بدائرة القسم. 
 
كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المجنى عليها توجهت إلى إحدى مستشفيات الولادة، بدائرة مركز شرطة كرداسة، لإجراء عملية قيصرية بعد شعورها بمضاعفات، وبالفعل قامت الطبيبة بتجهيز غرفة العمليات وخلال إجراء العملية أصيبت المجنى عليها بانفجار فى الرحم دفع الطبيبة لاستئصاله. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن وضع الأم تدهور بعد العملية، واضطر زوجها لنقلها لمستشفى أخرى، كما  أن حالة  الطفلة الرضيعة  ساءت بعد الولادة، وتم وضعها داخل الحضانة ، ولم يمر سوء ثلاثة أيام حتى توفيت الطفلة، وبناء على ذلك قام والدها بتحرير محضر  واتهم الطبية بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته وإصابة زوجته.
 
وقررت النيابة تشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب الوفاة واعداد تقرير بذلك ، والتأكد من وجود واقعة اهمال من عدمه، كما انتقلت النيابة، لسؤال الأم التى اتهمت الطبية بالإهمال واستئصال رحمها، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرار بالتحري عن المستشفى التى ذهبت إليها الأم للولادة والإستعلام عن التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى استدعاء الطبيبة التي أجرت العملية لسؤالها فى الإتهامات الموجهه إليها. 
 
 
 

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