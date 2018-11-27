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ارتفاع معدلات الزواج والطلاق معا بمصر.. تعرف على حجم الزيادة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:00 ص
ارتفاع معدلات الزواج والطلاق معا بمصر.. تعرف على حجم الزيادة ارتفاع معدلات الزواج والطلاق خلال أغسطس 2018
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات أولية، صادرة عن جهاز الإحصاء، ارتفاع معدلات الزواج والطلاق خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، حيث أوضحت البيانات والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، ارتفاع معدل الزواج بنسبة 4.2%، بينما ارتفع الطلاق بنسبة 2.8%.

وأظهرت البيانات الإحصائية، أن إجمالى عدد عقود الزواج خلال شهر أغسطس الماضى، بلغت 96.2 ألف تعاقد، مقابل 92.3 ألف تعاقد فى أغسطس 2017، بارتفاع 4.2%، بينما سجلت إشهادات الطلاق 18.6 ألف إشهادا، مقابل 18.1 ألف إشهاد، بارتفاع 2.8%.

يذكر أن جهاز الإحصاء، يصدر نشرة عن إحصاءات الزواج والطلاق، وذلك بدورية ثابتة سنوية، بينما البيانات الشهرية لا تصدر بشكل دورى منتظم، وإن صدرت تكون فى صورة بيانات أولية، يتم تدقيقها وتجميعها ضمن نتائج النشرة السنوية والتى تصدر فى منتصف كل عام عن معدلات العام السابق له.

 

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ارتفاع معدلات الزواج والطلاق فى أغسطس 2018

 


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