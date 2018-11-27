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خلال سبتمبر الماضى...

ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة 95.5%.. والنفقات تتضاعف لـ930 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:00 ص
ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة 95.5%.. والنفقات تتضاعف لـ930 مليون جنيه 930 مليون جنيه علاج على نفقة الدولة فى أغسطس الماضى
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكاليف العلاج على نفقة الدولة "بالداخل" من خلال وزارة الصحة، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر الماضى.

وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة "بالداخل" 930.1 مليون جنيه، فى سبتمبر 2018، مقابل 475.7 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 95.5%.

وكانت أنباء، ترددت أن وزارة الصحة توقفت عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما رد عليه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعد أن تواصل مع وزارة الصحة والتى أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تلك القرارات، وأنها حريصة على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين.

 

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تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال سبتمبر 2018

 


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تكاليف العلاج على نفقة الدولة

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