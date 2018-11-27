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إزالة 4432 تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 273 فدانا بالمحافظات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:58 م
إزالة 4432 تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 273 فدانا بالمحافظات التعديات على الاراضى الزراعية
كتب عز النوبى
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نفذت وزارة الزراعة والأجهزة المعنية  لليوم الثانى، اليوم الثلاثاء، 4432  قرار إزالة على الأراضى الزراعية بالمحافظات فى الحملة التى من المقرر أن تستمر 10 أيام .

وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن اجمالى ماتم إزالته من تعديات حالات متوسطة على الأراضى الزراعية بلغت 4432 حالة على مساحة 273 فدانا و14 قيراطا.

 وقال المهندس سيد عطية، رئيس الادارة المركزية  لحماية الاراضى، إن الحملة ستشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان باجمالي 33% من المساحة التى تم التعدى عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق، وأضاف أن هناك تنسيقتا وتعاونا مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.

 


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وزارة الزراعة

التعديات على الاراضى

الاراضى الزراعية

ازالة التعديات على الاراضى




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