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إزالة 22 ألف متر مربع فى اليوم الأول من الحملات المشتركة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:07 ص
إزالة 22 ألف متر مربع فى اليوم الأول من الحملات المشتركة بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، إن الحملة الموسعة التي شهدتها قرى مركز كفر الشيخ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى أبوعمر، ونوفل، وعطية، ومسير، ومتبول، والعرب بنطاق مركز كفرالشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، والوحدة المحلية بكفر الشيخ، ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف وبمشاركة اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، تمكنت من إزالة 41 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 22 ألف و 480 متر مربع، في اليوم الأول من أعمال الحملة المشتركة، بقرى أبوعمر، ونوفل، وعطية، ومسير، ومتبول، والعرب بنطاق مركز كفرالشيخ، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 
 
جاء ذلك بحضور اللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والعميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز كفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتن  
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.
 

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