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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:28 م
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إزالة 118 حالة تعد على أراض زراعية فى الشرقية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:11 م
إزالة 118 حالة تعد على أراض زراعية فى الشرقية حملة إزالة
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن أعمال تنفيذ ثانى أيام حملات الإزالة المكبرة للتعديات على الرقعة الزراعية بالمحافظة الشرقية والمستمر لمدة 10 أيام، تسير بنجاح وتحقق المستهدف منه.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، فى بيان، أن الحملات لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة، بلغت اليوم الثلاثاء عدد 118 حالة إزالة بإجمالى مساحة 7 أفدنة و1 قيراط.

 منهم عدد 113 حالة بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطا، مشيرا أن تلك الحالات التى تمت إزالتها بمراكز الزقازيق، القنايات، منيا القمح، بلبيس، مشتول السوق، الإبراهيمية، أبو كبير، أولاد صقر، فاقوس، الحسينية، منشأة ابو عمر.


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