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خالد صلاح
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إحباط محاولة تفجير فى منطقة الشرطة بالعاصمة الأفغانية كابول

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:16 ص
إحباط محاولة تفجير فى منطقة الشرطة بالعاصمة الأفغانية كابول الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت القيادة الأمنية فى العاصمة الأفغانية كابول أن قوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانية أحبطت محاولة قام بها مسلحون لتنفيذ تفجير فى مدينة كابول.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن القيادة قولها- فى بيان اليوم الثلاثاء "إن القوات عثرت على عبوة ناسفة تم زرعها فى منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة، وتم إبطال مفعولها بواسطة فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لشرطة كابول".

وفى المقابل، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.

 


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