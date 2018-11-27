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إجراء تحاليل المخدرات لسائقى المدارس بالغربية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:56 م
إجراء تحاليل المخدرات لسائقى المدارس بالغربية التحاليل
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وجه اللواء طارق حسونة مساعد الوزير مدير أمن الغربية بسرعة تلبية رغبة أولياء الأمور الطلاب، وذلك للحد من ظاهرة حوادث أتوبيسات المدارس الخاصة بنقل الطلاب من وإلى المدارس على مستوى مدارس مدينة المحلة الكبرى.

حيث وجه بعمل حملات تحليل المخدرات لسائقى الاتوبيسات التابعة لعدد من المدارس، تحت إشراف العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية.

وانتقل كل من المقدم فادى ملاك رئيس قسم مرور المحلة والرائد محمود ابو المكارم رئيس مباحث قسم مرور المحلة والنقيب عبد النبى الشحات من قسم مرور المحلة، وبحضور مندوبين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لمدرسة جلورى الخاصة وتم عمل إجراء تحليل المخدرات على سائقى أتوبيسات المدرسة.

وشدد مدير الأمن على الاستمرار فى تلك الحملات المفاجئة حفاظا على سلامة وحياة الطلاب.


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