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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:28 م
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أوكيناوا تنظم استفتاء بشأن بناء قاعدة عسكرية أمريكية فى فبراير

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:07 م
أوكيناوا تنظم استفتاء بشأن بناء قاعدة عسكرية أمريكية فى فبراير استفتاء
أ ف ب
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أعلن حاكم جزيرة أوكيناوا فى جنوب اليابان الثلاثاء عن تنظيم استفتاء فى المنطقة فى 24 فبراير بشأن مشروع يلقى معارضة لبناء قاعدة جوية أمريكية جديدة فيها.

والتصويت الرمزى غير الملزم قد يجذب الانتباه مجددا إلى قضية أهالى اوكيناوا الذين يعارضون خطة يابانية-أمريكية مشتركة لاغلاق قاعدة فوتينما الجوية التى تستخدمها قوات المارينز الأميركية فى منطقة مأهولة ونقلها إلى منطقة ذات كثافة سكانية قليلة فى البلاد.

ويعارض عدد كبير من السكان وجود القاعدة وهم نظموا على مدى سنوات احتجاجات ضد التواجد العسكرى الكثيف لكنها لم تلق أذانا صاغية فى طوكيو وواشنطن.

 

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