أعضاء بـ"الصيادلة" يحذرون من تحول عمومية الجمعة لساحة اشتباكات

أكد الدكتور فتح الله الشرقاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية 30 نوفمبر باطلة، لصدورها بقرار باطل من الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، موضحا أن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية تتطلب موافقة 12 عضوا من المنتخبين بالصندوق، موضحا أن النقيب يفرض نفسه بالقوة على النقابة باصطحاب مجموعة من أقاربه لحراسة النقابة يتم دفع رواتبهم من خزينة النقابة وتكلفها 150 ألف جنيه شهريا.

وأضاف الشرقاوى، فى بيان، أن عبيد يسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء، وكذا انتزاع قرار بإلغاء الانتخابات الصيادلة المقرر عقدها فى شهر مارس المقبل، بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقى الاعتداد بهذا السبب من الاساس.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور صبرى الطويلة عضو مجلس نقابة الصيادلة أنه من المتوقع حدوث اشتباكات دامية فى الجمعية العمومية المقبلة التى نرفض انعقادها، مشيرا إلى أن النقيب يسعى لفرض لغة القوة ومبدأ البقاء للاقوى على الصيادلة، لافتا إلى أن النقابة لا تتسع سوى ل 271 مقعد، والتصويت يتم برفع الأيادى وبالتالى يسهل تمرير أى شىء بظاهر الموافقة الجماعية برغم مخالفته للنصاب القانونى.

وأوضح الطويلة، أنه تم ارسال خطابات للجهات الأمنية والسيادية للتحذير من انعقاد الجمعية العمومية، متسائلا عن السبب الداعى لعقد عمومية غير عادية فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن النقيب يستخدم أسباب واهية بحجة وجود قضايا ملحة لمناقشة الميزانية ظاهريا بينما فى الحقيقة يسعى النقيب إلى تأجيل الانتخابات بالدعوة إلى تنقية الكشوف الانتخابية وادعاء النزاع القضائى بين النقيب ومجلسه للبقاء أطول فترة على الكرسى، فضلا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية بجمعية الشهيد الدكتور أحمد طه وهى متاجرة مرفوضة بدم الصيدلى.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستخالف غرضها ويسعى من خلالها النقيب لتمرير أهدافه وقلب الحقائق مشيرا أن مصر دولة مؤسسات وحتما لن ترضى بتلك المهزلة لما يمثله من عدم احترام للعمل المؤسسى والنقابى.

كان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، قد دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل.