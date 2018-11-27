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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:48 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز صوب الخلاف الأمريكى الصينى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:35 ص
أسهم أوروبا تهبط مع تحول التركيز صوب الخلاف الأمريكى الصينى اسهم _ أرشيفية
(رويترز)
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تراجعت الأسهم الأوروبية فى المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مع تحول التركيز صوب التطورات المحتملة فى النزاع التجارى الصينى الأمريكى بعد تهديد جديد من واشنطن بفرض رسوم على مزيد من الواردات الصينية فى حين هوى سهم توماس كوك إثر تحذير بشأن الأرباح.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.3 %ليرجع عن ذروته فى أسبوع التى سجلها الجلسة السابقة بفعل التفاؤل حيال الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى واحتمال التوصل لاتفاق بشأن الميزانية الإيطالية مع بروكسل.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال أمس الاثنين إنه يتوقع المضى قدما فى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة %حاليا.

وكان قطاع التعدين من أكبر الخاسرين اليوم وهبط مؤشره 0.9 %مع انخفاض أسعار النحاس لليوم الثالث تحت وطأة تصريحات ترامب فى حين نزل مؤشر قطاع السيارات، ذى التوجه التصديري، بنسبة 0.8 %.

وتعرضت أسهم شركات الرحلات والسفر لضغوط بعد أن خفضت توماس كوك توقعات أرباحها للمرة الثانية فى شهرين وعلقت توزيعات الأرباح إثر صيف بريطانى دافئ أثنى المصطافين عن السفر إلى الخارج.

 

وهوت أسهم توماس كوك 30 %، وأدت خسائرها إلى هبوط أسهم الشركات المنافسة مثل توى التى فقد سهمها 7.3 % متزيلا الأداء على ستوكس 600.


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