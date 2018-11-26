6 قتلى فى حريق بمبنى فى سولوتورن بسويسرا

أ ف ب

لقى 6 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم فى حريق لم يُعرف سببه بمبنى فى سولوتورن (شمال غرب سويسرا) ليل الاحد الاثنين، كما اعلنت الشرطة فى بيان.

واضافت شرطة الكانتون "لأسباب مجهولة، اندلع حريق بمبنى فى سولوتورن، ليل الأحد الاثنين". وأوضحت ان "أجهزة الانقاذ وصلت متأخرة... ولقى 6 أشخاص مصرعهم، بينهم أطفال".

وأوضح بيان الشرطة ان "أحد سكان المبنى لاحظ فى حوالى الساعة 2,10 (1,10 ت غ) الدخان فى درج المبنى" وابلغ أجهزة الانقاذ.

وذكر أحد الجيران لموقع 20 مينوتن "فى البداية كان الطقس ضبابيا بشكل لا يُصدق، ثم رأيت الضوء الأزرق وسمعت صفارات الإنذار". وقال إنه سمع بعد ذلك صراخ اشخاص عالقين فى المبنى وأنه لمح طفلا كان رجال الانقاذ يسعفونه.

وقالت الشرطة إن المبنى السكنى الصغير المؤلف من ثلاثة طوابق كان يضم بالاجمال "أكثر من عشرين شخصا قام رجال الاطفاء بإجلاء معظمهم". وأكدت أن "المبنى الفاصل قد أخلى أيضا على سبيل الوقاية".