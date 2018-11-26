31 ديسمبر.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المصانع واستخراج الرخص والسجل الدائم

كتب – إسلام سعيد

حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم 31 ديسمبر 2018 كأخر مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم .

ومدت هيئة التنمية الصناعية مهلة توفيق أوضاع المصانع واستخراج التراخيص والسجلات الصناعية ليوم 31 ديسمبر 2018 بهدف استقطاب القطاع الصناعى غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.