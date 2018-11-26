وكالة الطاقة الذرية تستعد للتحقق من البرنامج النووى الكورى الشمالى

سول(أ ش أ)

أكد رئيس قسم الضمانات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو آبارو اليوم الاثنين، أن الوكالة تواصل استعداداتها لتولى دور أساسى فى عملية النزع النووى لشبه الجزيرة الكورية، والذى شجعت عليه جولة المحادثات الأخيرة التى ضمت بيونج يانج.

وأوضح آبارو- خلال اجتماع تشاورى بين الوكالة وحكومة سول نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- " أنه فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية، لقد كثفنا جهودنا منذ العام الماضى لكى نعلن استعداد الوكالة للعب دور أساسى فى تحقيق البرنامج النووى الكورى الشمالى فى حالة التوصل لاتفاق سياسى بين الدول المعنية ".

شدد آبارو على أهمية الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية، قائلا " أن كوريا الجنوبية تُعد شريكا مهما للوكالة ليس فقط فى شؤون الحماية ولكن فى جميع مجالات عمل الوكالة التى تهدف إلى الاستخدام السلمى للتكنولوجيا النووية".

وحضر آبارو الجلسة مع نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى للشؤون العالمية كانج جيونج- سيك لمناقشة التعاون الثنائى وقضية كوريا الشمالية.

من جانبه أكد كانج أنه خلال ذلك المنعطف السياسى، فإن إجراء مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- وهى منظمة دولية متخصصة فى التفتيش والتحقيق- له أهمية كبيرة.

وخلال الاجتماع أبدى الطرفان الاهتمام باحتمالية إجراء محادثات رفيعة المستوى بين بيونج يانج وواشنطن لإرساء أسس القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.