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وزير النقل السعودى: الجسر البرى بين مصر والسعودية قيد الدراسة والمناقشات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:56 م
وزير النقل السعودى: الجسر البرى بين مصر والسعودية قيد الدراسة والمناقشات الجسر البرى المخطط تنفيذه بين مصر والسعودية
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور نبيل العمودى وزير النقل السعودى، على أن الجسر البرى بين مصر والسعودية قيد الدراسة وهناك مناقشات بشأنه بين البلدين.

 

وأوضح العمودى، أن تحقيق إجراءات السلامة على الطرق كانت أهم شئ سعت لتحقيقه المملكة، وتم تطبيق نظام على الطرق لمراقبتها ورصد المخالفات وإرسال المخالفة على الجوال للسائق.

 

وأضاف وزير النقل السعودى، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أنه تم تطبيق نظام لمراقبة وتتبع حركة الشاحنات على مستوى المملكة، كما تم تنفيذ حطط تطوير للموانئ البحرية. 
 
 
وأوضح العمودى، أنه هناك مشروع قطار الحرمين السريع بطول 450 كم ويعمل خلاله 35 قطارا سريعا، ويتوقف فى 5 محطات تم مراعاة فى تصميمها الطابع الإسلامى، وسرعته تصل إلى 300 كم/ س، ويقوم حاليا بثلاث رحلات أسبوعيا ومخطط الوصول بزمن التقاطر له إلى 10 دقائق.

 


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