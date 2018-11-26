وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يخدم نقل الطاقة لأوروبا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات قائم ولا توجد أى نية لإلغاء المشروع من قبل الجانبين.





وأضاف شاكر، أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية سيخدم خطوط الربط الكهربائى مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائى بين مصر وقبرص.





ولفت وزير الكهرباء، إلى أن مصر ستكون بمثابة ممر لنقل الكهرباء لدول العالم من خلال مشروعات الربط الكهربائى، مضيفا أن دول إفريقيا واعدة فى إنتاج الطاقة ومصادرها المختلفة.