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وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يخدم نقل الطاقة لأوروبا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:10 م
وزير الكهرباء: الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يخدم نقل الطاقة لأوروبا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات قائم ولا توجد أى نية لإلغاء المشروع من قبل الجانبين.


وأضاف شاكر، أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية سيخدم خطوط الربط الكهربائى مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائى بين مصر وقبرص.


ولفت وزير الكهرباء، إلى أن مصر ستكون بمثابة ممر لنقل الكهرباء لدول العالم من خلال مشروعات الربط الكهربائى، مضيفا أن دول إفريقيا واعدة فى إنتاج الطاقة ومصادرها المختلفة.

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

ربط ايه

ربط ايه واحنا مكويين بأسعار الكهرباء فى بلدنا. اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع.

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