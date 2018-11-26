وزير الطاقة السعودى: مؤتمر الثروة المعدنية أهم تجمع عربى لتطوير القطاع

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، إن المؤتمر العربى الـ 15 للثروة المعدنية يعتبر أهم تجمع عربى يهدف لتطوير قطاع التعدين والاستثمار التعدينى فى الوطن العربى، وفرصة جيدة لتعزيز التعاون العربى بمجال الثروة المعدنية.

وأضاف وزير الطاقة السعودى، خلال مؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثورة المعدنية بحضور الرئيس السيسى، أن التنوع التعدينى يمثل بعدا استراتيجيا مهما لأن قطاع التعدين شريان يغذى الصناعات الأساسية والتحويلية، والتى تدخل منتجاتها فى جميع المستلزمات والمنتجات الحياتية.

وشدد وزير الطاقة السعودى على أن العرب مطالبون بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعدين وإيجاد البيئة الاستثمارية لنموه وتوسعه وتعزيز التكامل العربى الاقتصادى فى هذا القطاع، لما يحقق توفير النماء والرخاء للمواطن والوطن العربى، متابعا: "قطعنا شوطا طويلا فى دعم العمل العربى المشترك الهادف الى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فى مجال الاستثمار التعدينى".