وزير الاتصالات المصرى يلتقى بنظيريه اللبنانى واليونانى فى "cairo ict"

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال الجراح وزير الاتصالات اللبنانى، تناول اللقاء سبل دعم آليات التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بناء القدرات والتدريب.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى للدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2018.

هذا وقد استعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي؛ ومنها المشروعات التى تستهدف وصول الدعم لمستحقيه بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة والتى تقترن بتنفيذ مشروع الكارت الموحد الذى يرتبط بحساب بنكى أو بريدى وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما أوضح الوزير المبادرات والبرامج التى تنفذها الوزارة من اجل تنمية الكوادر الشابة واحتضان رواد الأعمال وتكوين الشركات الناشئة وخلق بيئة داعمة للإبداع.

وشهد اللقاء مناقشة الجهود المبذولة فى مصر ولبنان لرفع كفاءة البنية التكنولوجية والمعلوماتية وأفضل الممارسات المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات فى البلدين.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور عمرو طلعت نظيره اللبنانى فى جولة تفقدية لأجنحة الوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية داخل معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما التقى وزير الاتصالات المصرى بنظيره نيكولاس باباس وزير الاتصالات والسياسة الرقمية والإعلام اليونانى، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات أبرزها التحول نحو المجتمع الرقمى.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على التعرف على التجربة المصرية فى ربط قواعد البيانات الحكومية، وكذلك التعرف على التجربة اليونانية فى تطبيقات الزراعة الذكية والتى تأتى بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى للزراعة وذلك من خلال وفود الخبراء الفنيين.

كما تم استعراض مستجدات العمل فى مشروع مركز الإبداع التكنولوجى الذى تم إنشاؤه من خلال التعاون بين مصر وقبرص واليونان، والذى تم تفعيل العمل به حيث تشهد الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواجد فعلى للمركز من خلال جناح خاص يضم عدد من الشركات الناشئة فى البلدان الثلاثة من خلال ادارة ثلاثية وتشمل الفعاليات ورشة عمل لبحث سبل الوصول إلى الأسواق وإمكانية توفير التمويل وإقامة شراكات وتنمية الكوادر وتوفير الخبرات الاستشارية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت سليم آفان نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر محسن مدير برنامج معامل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجى، وخورخيه مارتينيز مسئول التكنولوجيا فى الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب والإبداع.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف معمل الأمم المتحدة الأفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجي؛ والذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن اطلاقه فى ديسمبر 2017، ويستهدف تطوير حلول تكنولوجية إبداعية للتعامل مع التحديات العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

هذا وقد تناول اللقاء مناقشة رؤية استراتيجية برنامج معامل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجى على مستوى العالم، وخارطة الطريق ونطاق العمل للمعمل الإقليمى فى مصر، كما تم استعراض الموقف الحالى حيث تم الانتهاء من تجهيزات المعمل وجارى تعيين العمالة المحلية والدولية. وذلك بالإضافة إلى انه يجرى العمل حاليا على إجراء دراسات جدوى عن المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولية حيث تجدر الاشارة إلى أن نطاق عمل المعمل فى مرحلته الأولى هو تطوير حلول إبداعية فى أربعة مجالات وهى مكافحة الأوبئة، وتعليم ذوى الإعاقة، وترشيد استخدام المياه وزيادة خصوبة التربة، وإدارة المخلفات الصناعية.

هذا وقد تم الاتفاق على أن تتضمن خطة العمل تنفيذ لقاءات لتحفيز الشباب على الإبداع أولها لقاء فى مجال الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل block chain قبل نهاية العام.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء على أهمية المعمل ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.