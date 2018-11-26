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واشنطن بوست: ازدياد عنف اليمين السياسى فى الولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:41 ص
واشنطن بوست: ازدياد عنف اليمين السياسى فى الولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن العنف الذى يرتكبه أتباع اليمين فى الولايات المتحدة يشهد ازديادا فى السنوات الأخيرة.

 

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى، الأحد، أنه على مدار العقد الماضى ارتكب مهاجمون تحركهم إيديولوجيات سياسية يمينية عشرات من عمليات إطلاق النار والتفجيرات وأشكال أخرى من العنف أكثر من أى فئة أخرى من المتطرفين المحليين وفقا لتحليل أجرته الصحيفة للبيانات المتعلقة بالإرهاب العالمى. 

 

وفى حين أن البيانات تظهر تراجع فى العنف الذى استمر لعقود من قبل الجماعات اليسارية، فأن العنف الذى يرتكبه القوميون البيض وغيرهم من المهاجمين التابعين لليمين المتطرف قد شهد صعودا منذ رئاسة باراك أوباما، وزاد بعدما تولى دونالد ترامب الحكم.

 

وتتابع الصحيفة قائلة، إن هذا العام كان دمويا على نحو خاص. ففى الشهر الماضى فقط، توفى 13 شخصا فى حادثتين، حيث حاول مسلح فى كنتاكى الدخول إلى كنيسة للسود، حسبما تقول الشرطة، ثم أطلق النار وقتل اثنين من السود فى متجر قريب للبقالة. ثم قام شخص معادى لليهود بإطلاق النار على الموجودين فى معبد شجرة الحياة فى بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

 

وشهد هذا الشهر أيضا سقوط قتيلين، عندما فتح محارب بالجيش معادى للنساء والسود النار على ستوديو لليوجا وقتل امرأتين وأصاب خمسة.  ويقول الباحثون إن 20 شخصا على الأقل ماتوا هذا العام فى هجمات يشتبه فى أن مرتكبيها يمنيون.

 


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