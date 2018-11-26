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نيوزيلندا تعلن نفوق 145 حوتا مطلع هذا الأسبوع

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:40 ص
نيوزيلندا تعلن نفوق 145 حوتا مطلع هذا الأسبوع حيتان نافقة
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قالت السلطات اليوم الاثنين إن ما يصل إلى 145 حوتا طيارا نفقت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند فى نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم فى المنطقة. وقال رين ليبينز مدير العمليات فى إدارة الحفاظ على البيئة إن قرارا اتخذ بالقضاء على باقى الحيتان نظرا للحالة السيئة التى كانت تعاني منها والمكان البعيد.

وقال ليبينز "للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا". وتابع "على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع".

 

 


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