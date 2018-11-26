نقابة العلاج الطبيعى تجرى حوارا مجتمعيا حول تجديد تراخيص مزاولة المهنة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، إن مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والنقابات الفرعية وعمداء كليات العلاج الطبيعي ومديري الإدارات بالمحافظات وشباب البرنامج الرئاسي والمهتمين من أبناء المهنة، عقدوا اجتماع، وذلك لمناقشة مستقبل مهنة وخريجي العلاج الطبيعي في ظل اتجاه الدولة للتدريب الالزامي وإجراء امتحان الحصول على ترخيص المزاولة، وذلك بدعوة من الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى.

وأضاف شوقى، فى تصريحات لليوم السابع، أن نقابة العلاج الطبيعى، هى أول نقابة فى النقابات الطبية والصحية، تدعو إلى هذا الحوار المجتمعى البناء.

وتابع: اتفق الحضور من حيث المبدأ على أن يكون هناك امتحان ترخيص لأول مرة كامتحان قومى، وألا يكون الامتحان بأثر رجعى بل على الطلبة الذين سيلتحقوا بالكليات بعد صدور القانون أو قرار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تجديد الترخيص كل خمس سنوات طبقا لمعايير فيما يخص عدد ساعات حضور الدورات والمؤتمرات وورش العمل، وأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن امتحان الترخيص والمعايير الخاصة بالتجديد، ويمثل فيها أساتذة الكليات المعنية وكذلك النقابات".

ولفت إلى أنه على هامش ورشة العمل تم تكريم شباب البرنامج الرئاسى، وكذلك الدكتورة رشا المسلاوي نقيب الغريبة للعلاج الطبيعي، والدكتورة فاطمة عبد الحليم عضو مجلس نقابة القليوبية، ومدير عام إدارة العلاج الطبيعى بوزارة الصحة.