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نبيه برى: ليس هناك مجال للترف وأوضاع لبنان تقتضى سرعة تشكيل الحكومة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:10 م
نبيه برى: ليس هناك مجال للترف وأوضاع لبنان تقتضى سرعة تشكيل الحكومة نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أن الأوضاع التى تشهدها البلاد لم يعد هناك معها أى مجال للترف، وأن الأمر يقتضى سرعة تشكيل الحكومة ووجودها على وجه السرعة.

جاء ذلك خلال استقبال برى لرئيس مجلس النواب البلجيكى سيجريد براك والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني، ووقعا تمديد بروتوكول الشراكة بين مجلسى البلدين لثلاث سنوات، والذى يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك فى مجالى التشريع والرقابة، وتبادل الزيارات.

وأعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى عن تقديره لمشاركة بلجيكا ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) والدعم البلجيكى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والحل العادل للقضية الفلسطينية.

 

 


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