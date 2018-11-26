ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر 789 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46710 طن من البضائع العامة، منها 89 سيارة نقل محملة بـ 4718 طن قمح .

كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2 قطار لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل مساء أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1255 طن من القمح وغادر مساء أمس، ووصل فى صباح اليوم القطار رقم 3290، وقام بتحميل 1227 طن من القمح، وغادر، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151339، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 38560 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 12135 طن يوريا و 300 طن ملح و 900 طن ملح معبأ و 7521 طن كسب صويا و 5475 طن فوسفات و 1000 طن رمل و900 طن أسمنت معبأ و 2010 طن نترات معبأ .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 241 حاوية مكافئة وحركة الوارد 194 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 269 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23621 طن حديد و 1784 طن خشب و 10740 طن ذرة و 8000 طن قمح و 2851 طن فول و 5400 طن كسب صويا .