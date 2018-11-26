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"مياه القناة" تنهى إصلاح خط 6 بوصه بمنطقة مستقبل الإسماعيلية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:52 م
"مياه القناة" تنهى إصلاح خط 6 بوصه بمنطقة مستقبل الإسماعيلية جانب من أعمال التصليح
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، من إنهاء أعمال إصلاح كسر 6 بوصه بين عمارات المستقبل وإيجيكو، برئاسة المهندس محمد عبد السلام رئيس القطاع، وتم التعامل مع كسر آخر بمنطقة خدمات مدينة المستقبل وإصلاح الكسر، كما تم التعامل مع التقلبات الجوية من خلال التواصل مع رؤساء القطاعات فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد وموقف التطهير للشبكات فى القطاعات الثلاثة والتعامل مع بلاغلات المواطنين من خلال الخط الساخن 125 ومتابعة ميدانية.

وقام رئيس شركة المياه بجولة تفقدية موسعة شملت مجمع محطات القصاصين لمياه الشرب وورشة التل الكبير المركزية وإصلاح محطة الجاويش بحى ثان، والتقى خلالها بالعاملين بتلك الأماكن حيث تفقد فى القصاصين الأعمال التى جارى تنفيذها من أجل التطوير والتجديد، والتى سيتم الإنتهاء منها خلال شهر ديسمبر، وفى الورشة المركزية بالتل الكبير قرر سرعة تفعيل الأعمال الذاتية بالورشة فيما يخص أعمال الصيانة والإصلاح، وتنفيذ ذلك فى باقى الورش المتواجدة فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس

وأكد رئيس شركة المياه على أنة تم الإنتهاء من نزع الهيش بمحطة التل الكبير،وزراعة الأماكن بنباتات مثمرة من أجل الإرتقاء بالشكل الجمالى للمحطة والإستفادة وإستثمار كافة الموارد المتاحة ثم تفقد أعمال الإصلاح التى تتم بمحطة صرف الجاويش بحى ثان الإسماعيلية مطالبا بسرعة تكثيف العمل من أجل تشغيل الطلمبة التى تم تركيبها بدلا من الطلمبة المتوقفة للانتهاء من عطل المحطة.


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