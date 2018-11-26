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موردو الصناعات النووية يناقشون "القبول المجتمعى" لمحطة الضبعة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:08 ص
موردو الصناعات النووية يناقشون "القبول المجتمعى" لمحطة الضبعة محطة نووية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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في إطار فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية والمنعقد خلال يومى 25 و26 نوفمبر الجارى بالقاهرة أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية أن اليوم الثانى للمنتدى شهد عقد عدة جلسات تضمنت عدد من الموضوعات حول أسئلة وأجوبة الموردين المتعلقة بأعمال الإنشاءات العامة من متطلبات المقاولين الأجانب ، وخصائص الأعمال الكهربائية، والخبرة في بناء مرافق محطات الطاقة النووية بما في ذلك أعمال صب خرسانات الغلاف الخارجي لمبنى المفاعل،وكذلك  الخبرة في تنفيذ أعمال المقاول العام والأعمال الكهربية، ومتطلبات نظم الحماية المادية للمنشآت.


وعلى مائدة مستديرة انطلقت مناقشة القبول المجتمعى للطاقة النووية بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والمنظمات المجتمعية تضمنت مناقشة دور مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات الطاقة في مصر، والآثار الاقتصادية الكلية للمشاريع الدولية لبناء محطات الطاقة النووية، ومدى المعرفة بالطاقة النووية ، وتجربة الصناعة النووية الروسية في مجال القبول المجتمعى للطاقة النووية، وكذلك تجربة تشغيل محطات الطاقة الذرية وتأثير المحطة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

كما تم عقد جلسة أخرى حول أسئلة وأجوبة الموردين المتعلقة بالمعدات والمواد اللازمة لإنشاء محطة الطاقة النووية، المدخلات ومواد البناء الأولية، المعادن ومنتجات الصلب والأنابيب، المعدات الصغيرة، ومراقبة الجودة وشهادات الاعتماد ومتطلبات موردى المعدات والمواد، بالإضافة إلى خدمات المؤسسة العامة والمنتجات من خدمات التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية، خدمات النقل، الخدمات الاستشارية، خدمات المكاتب.

 
 


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