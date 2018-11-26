موجز 6.. ولى العهد السعودى يصل القاهرة اليوم وجلسة مباحثات مع الرئيس السيسى





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إعلان أن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، سيصل اليوم إلى مصر، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، وتأكيد وزير الكهرباء عدم زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019، وتأكيد الفريق مهاب مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة جلب تكلفته فى أقل من عام، وولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين محصنان من فيروس الإيدز.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم افتتاح المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أنه يجرى تطوير منطقة قناة السويس لتكون مركز التجارة العالمى، لافتا إلى أنه تم تعميقها وإجراء ازدواج لها لتكون قادرة على استقبال كافة السفن بالعالم.





أكد الدكتور نبيل العمودى وزير النقل السعودى، على أن الجسر البرى بين مصر والسعودية قيد الدراسة وهناك مناقشات بشأنه بين البلدين.

أكَّد فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية - أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11]، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [النساء: 176 .





خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر ودول إفريقيا، جاءت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، خطوة لتدريب الشباب المصرى والإفريقى على التطبيقات الرقمية، حيث من المقرر أن تساهم هذه الخطوة فى تبادل الخبرات بين مصر ودول القارة السمراء.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام القادم وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021.





تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما أثير بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك فى ضوء المناشدات التى وردت إلى بوابة الشكاوى الحكومية من جانب شريحة واسعة من أولياء الأمور والطلاب.

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة هاشتاج #ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى «توتير وفيس بوك وإنستجرام».





رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعان بالفيديو 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام، وتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المدرسة الرسمية الدولية الحكومية بالحى الرابع فى العبور بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية.





وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظومة للاشتراطات الواجب توافرها فى مرشحى عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية وتتمثل فى أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

تستعد اللجنة التشريعية فى مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة. وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمنقولات، وذلك لتقدير الرسم النسبى المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالى القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد اقصى الفان جنيه بدلا من النسب المئوية





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع كافة أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى، بنك قطر الوطنى الأهلى، متأثرة بتعديلات المعاملات الضريبية على أذون الخزانة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.529 مليار جنيه.

تحت شعار "التجول العالمى مع الدبلوماسيين في الصين"، قدمت روسيا، وألمانيا، وأوكرنيا من القارة الأوروبية، وماليزيا والمالديف واندونسيا من قارة آسيا، وبيرو وغويانا من القارة الأمريكية، ومصر وغينيا من القارة الأفريقية وغيرها من 16 سفارة، أزياءهم القومية عبر الرقص والغناء في مسابقة كبرى على مستوى بكين.





كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قطاع التعليم العام بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول، لتفادى رأس السنة الميلادية والأعياد، وأيضا لتجربة نظام الامتحانات الجديد، بخلاف زيادة فترة الامتحانات.

استشهد منذ قليل الفلسطينى منفذ هجوم دهس 3 جنود إسرائيليين بمستوطنة جوش عتصيون القريبة من الضفة الغربية ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى .





مهاجرون تركوا العنف والفقر فى بلادهم وقرروا السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم واجهوا الجدار الخرسانى على طول الحدود المكسيكية وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكى لهم بالقتل حال دخولهم البلاد، حيث أغلقت السلطات الأمريكية أكثر المعابر إزدحاما وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المكسيك أمس الأحد لصد المهاجرين الذين يقتربون من الحدود.

أعلنت الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن إجمالى ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالى 726 كلب وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.





سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على أحد العلماء ادعى أنه ساعد فى إنشاء أول إنسان معدل وراثيا فى العالم أثناء العمل فى المختبرات فى الصين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.





مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الكريسماس العالمية انطلقت تحذيرات دولية من ظهور عدوى السالمونيلا بالديك الرومى الذى يعد أحد أشهر أطباق أعياد آخر العام.

نفت الفنانة اللبنانية إليسا، ما تم تداوله عن توقيفها وتضخم ثروتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله خطأ وليس فيه حقيقة واحدة.





قدم سفراء الكرة المصرية بمختلف الأندية الأوروبية والعربية مستويات رائعة خلال اليومين الماضيين، وتمكن العديد من المحترفين من التسجيل مع أنديتهم بمختلف المسابقات العالمية، وهو ما يستعرضه التقرير التالى..

كشفت صحيفة "ستار أفريكا" أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى هو المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، للعام الثانى على التوالى.

كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع إدارة نادى العاصمة الفرنسية على العودة إلى لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.