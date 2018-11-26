موجز 1 ظهرا.. التعليم تقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفعاليات المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، بالإضافة لقرار وزير التعليم بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وزيادة الوقت المخصص للاختبارات، وتصريحات مفتى الجمهورية حول مساواة المرأة بالرجل فى الميراث.

وإلى أهم الأخبار

السيسى يشهد فعاليات المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات.

الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية لزيارة المعالم الأثرية

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 4 أفواج سياحية من جنسيات مختلفة، فى زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عفوا رئاسيا عن البريطانى ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية.

الخطيب يستعد للخروج من المستشفى فى ألمانيا بعد تحسن حالته الصحية

تحسنت حالة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بشكل كبير، وفقاً لتأكيدات الفريق الطبى المعالج له فى ألمانيا، بعد إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث مخالف للشريعة

أكَّد فضيلة الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة.

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قطاع التعليم العام بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول، لتفادى رأس السنة الميلادية والأعياد، وأيضا لتجربة نظام الامتحانات الجديد، بخلاف زيادة فترة الامتحانات.

إسلام الشاطر: مانويل جوزيه "فنكوش".. والأهلى تعاقد مع مدير فنى جديد

أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن القلعة الحمراء تعاقدت مع مدير فنى جديد، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، مستبعداً عودة مانويل جوزيه لتدريب المارد الأحمر.

التموين تنفى خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل المركز مع الوزارة والتي نفت تلك الشائعة.