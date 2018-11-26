مصر تتسلم رئاسة المؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية من السعودية

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تسلمت مصر ممثلة فى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مسئولية رئاسة المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح فى وقت سابق المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الثروة المعدنية العرب، فضلا عن عدد من كبار رجال الدولة.