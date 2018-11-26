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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بقويسنا وشبين الكوم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:06 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بقويسنا وشبين الكوم جانب من الجولة
المنوفية ـ محمد فتحى
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أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة مفاجأة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق المديرية، حيث بالمرور على حملة الازالات بمركز شبين الكوم.

 

كما شملت الجولة إدارة قوات الامن ومركز تدريب الشرطة بقويسنا للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام وتفقد وحدة التعينات للوقوف على نوعية وكمية وجودة الأطعمة الخاصة بالمجندين.

 

كما تفقد نقطة تفتيش ميت أبو شيخة حيث ألتقى  بالضباط والأفراد وطالبهم بالاستفادة من فترة التدريب وتطبيقه في العمل ووجه   باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.


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