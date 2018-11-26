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محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الاولي لتطوير كورنيش النيل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:09 م
محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الاولي لتطوير كورنيش النيل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
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تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل ، يرافقه محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية.
 
استمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية، كما وجه المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال التطوير في المواعيد المحددة حتى يتم افتتاحه قريبا للمواطنين، كما شدد المحافظ على إتقان العمل وإجادته حتى يلقى رضا المواطن المنياوى الذى يعتبر الكورنيش هو المتنفس الأول للأسرة .
 
كان المحافظ، قد أعلن عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش المنيا الشمالي بطول 500 متر بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة حيث تضم أعمال التطوير ، إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد ، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحلات صغيرة ودورات مياه ، مع الحفاظ على المساحات الخضراء بطول الكورنيش.

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