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محافظ المنوفية يعقد لقاء جماهيرى للاستماع لشكاوى المواطنين بمدينة قويسنا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:17 م
محافظ المنوفية يعقد لقاء جماهيرى للاستماع لشكاوى المواطنين بمدينة قويسنا جانب من اللقاء
المنوفية ـ محمد فتحى
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عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لقاءاً جماهيرياً مفتوحاً بمركز شباب مدينة قويسنا للإستماع إلي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها في ضوء اللوائح والقوانين المقررة، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا  ووكلاء وزارة القوى العاملة والصحة والزراعة ووكيلى مديرية التربية والتعليم ومديريه التضامن الاجتماعى ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرى إدارات خدمة المواطنين والتفتيش والمتابعة بالمحافظة ،ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أهالى قرى مركز ومدينة قويسنا.

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بالحضور مقدماً التهنئه لشعب المنوفية بمناسبة المولد النبوي الشريف ، مؤكداً علي ضرورة التكاتف والمشاركة المجتمعية لحل جميع المشاكل التي تواجة المواطنين والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم  كما أكد علي أنة جاء  لإقامة  الدولة وتنفيذ القانون علي الجميع دون إستثناءات .

حيث وجة وكيل وزارة التضامن بصرف إعانة مالية من نسبة ال 10 % لوالد طفل معاق ذهنياً ليس لدية أي مصدر دخل أخري لحين إدراجة ضمن برنامج تكافل وكرامة، كما وجة التخطيط العمراني بالمحافظة بدراسة شكوي أحد المواطنين والذي يتظلم من القرار رقم 623/28 الصادر بتايخ 26/3/2018 حيث يتضرر من شارع بالمخطط التفصيلى داخل ملكه ولا يخدم أى من المنازل الموجودة.

كما إستمع محافظ المنوفية لمواطنة تتضرر من أخذ قطعة أرض خاصة بها لإقامة محطة صرف صحي عليها وعلي الفور وجه  محافظ المنوفية الشكوي لرئيس المدينة لعمل معاينة على الطبيعة والعرض علية بتقرير مفصل لاتخاذ اللازم، كما إستمع المحافظ لمواطنه من قرية القناطرين مركز أشمون تلتمس الموافقة علي إحلال وتجديد منزلها مع إعفائها من شروط الطرق حيث أحال المحافظ الطلب للمستشار الهندسي ومدير مديرية الطرق للدراسة والعرض علية في ضوء القوانين المقررة، كما أحال المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى عدد من طلبات المواطنين والخاصة بإعانات مالية لهم لعمل أبحاث ميدانية ودراسة إمكانية عمل معاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط اللازمة.

 

وفى ذات السياق إستمع المحافظ إلي مواطنة تلتمس إبقاء الكشك الخشبي الخاص بها في مكانة وعدم نقلة نظراً لظروفها حيث أحال المحافظ الطلب لرئيس المدينة لإتخاذ اللازم، كما إستمع إلي مواطن مقيم بقرية طه شبرا أصيب بحادث مما أدي إلي بتر في ساقة يلتمس فرصة عمل نظراً لظروفة وعلي الفور احال الطلب لوكيل وزارة القوي العاملة لتوفير فرصة عمل مناسبة مع بحث عدد من الطلبات الأخري  لتوفير فرص عمل  لهم بالقطاع الخاص وفق مؤهلاتهم وظروفهم الصحية والإجتماعية ، كما أحال المحافظ عدد من شكاوي المواطنين بقطاع التربية والتعليم لوكيل وزارة التربية والتعليم لدراستها والبت فيها وفق اللوائح والقوانين المنظمة مع مراعاة ضمان إستقرار العملية التعليمية.

 


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