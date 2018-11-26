محافظ أسيوط يكرم أسهر شهداء القوات المسلحة

أسيوط ضحا صالح

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عددًا من أسر الشهداء بمنحهم هدايا تذكارية تقديرًا وتكريمًا لما قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، وذلك بحضور اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط وممثلًا عن المنطقة الجنوبية العسكرية والمستشار العسكري للمحافظة.

وتم تكريم أسرة الشهيد الرائد محمد صلاح محمد وأسرة الشهيد نقيب إسلام على أحمد وأسرة الشهيد جندي ياسر رجب كامل وأسرة الشهيد الجندي إبراهيم عبد اللطيف.

ووجه رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن مؤكدًا لأسر الشهداء أن الوطن لن ينسى لأبنائهم تضحياتهم فهم الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدة أراضيه وحفظ أمن واستقرار الوطن من تسول له نفسه العبث بأمنه أو المساس بمقدراته.

وقال محافظ أسيوط: إننا لن ننسى شهداءنا لأنهم ضربوا المثل فى التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة موضحا أن محافظة أسيوط تبذل كل جهد ممكن لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانًا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن الوطن.

وأعرب اللواء جمال نور الدين عن اعتزازه وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في بناء الوطن والمواطن بجانب دورها الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية أراضيه ومجهوداتها البارزة مشيرا إلى مشروع التدريب المشترك صقر 37 الذي تدعمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري والذي يهدف إلى مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.