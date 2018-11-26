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محافظة الإسكندرية : 137 ألف مواطن ترددوا على مبادرة "100مليون صحة"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:43 م
محافظة الإسكندرية : 137 ألف مواطن ترددوا على مبادرة "100مليون صحة" مبادرة 100 مليون صحة
الإسكندرية جاكلين منير
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كشفت محافظة الإسكندرية أن 137 ألفا و519 مواطنا ترددوا خلال الثلاثة أيام الماضية في الفترة من 22 لـ 24 نوفمبر الجاري على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك علي مستوي المحافظة.

 

وبلغ عدد المترددين خلال الثلاثة أيام فى المنتزة  32846  مواطن، وعدد المترددين في شرق 36345 مواطن، وعدد المترددين في وسط 18621 مواطن، وعدد المترددين في غرب 16493 مواطن، وعدد المترددين في العجمي 12154  مواطن، وعدد المترددين في الجمرك 6154   مواطن، وعدد المترددين في العامرية 11757  مواطن، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب 3149 مواطن.

 

جدير بالذكر؛ أنه يشارك في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" 400نقطة ثابتة و 18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض. والعمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات

 الرسمية.

 

 


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