محافظة الإسكندرية : 137 ألف مواطن ترددوا على مبادرة "100مليون صحة"

وبلغ عدد المترددين خلال الثلاثة أيام فى المنتزة 32846 مواطن، وعدد المترددين في شرق 36345 مواطن، وعدد المترددين في وسط 18621 مواطن، وعدد المترددين في غرب 16493 مواطن، وعدد المترددين في العجمي 12154 مواطن، وعدد المترددين في الجمرك 6154 مواطن، وعدد المترددين في العامرية 11757 مواطن، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب 3149 مواطن.

جدير بالذكر؛ أنه يشارك في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" 400نقطة ثابتة و 18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض. والعمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات

الرسمية.