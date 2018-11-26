مؤتمر بـ"تمريض" الزقازيق يناقش استراتيجيات دمج ذوى القدرات الخاصة.. اليوم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تنطلق أعمال المؤتمر العلمى الأول لقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، الذى يعقد تحت عنوان "استراتيجيات دمج ذوى القدرات الخاصة: آفاق جديدة نحو العدالة"، بمشاركة نماذج رائدة بقاعة المناقشات بكلية التجارة برعاية كل من الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة، والدكتورة نادية محمد طه عميدة كلية التمريض. ورئاسة الدكتورة سلوى عباس على استاذ تمريض صحة المجتمع.

وقالت الدكتورة أمانى صبحى سرور أستاذ ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه ذوى القدرات الخاصة، ونشر الوعى الثقافى بأهمية الدور الذى تقوم به الجامعات فى دمجهم فى المجتمع من أجل التنمية المستدامة. من هنا كان حرص القسم على تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة استراتيجيات دمج ذوى القدرات الخاصة كباكورة للنشاط العلمى لقسم تمريض صحة المجتمع بمشاركة نماذج مشرفة ورائدة من ذوى القدرات الذين أثبتوا قدراتهم وتخطوا كل الصعاب بالإرادة باعتبارهم فرسان الإرادة الذين قهروا الإعاقة بالإرادة، ونجحوا فى الاندماج فى المجتمع وكسبوا احترامه.

وأضافت أن المؤتمر يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على مواصلة جهودها لدعم ذوى القدرات الخاصة وتوجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم داخل المجتمع بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.