لاعبون هواة يستولون على 1.5مليون جنيه قروضا من بنك بزعم قيدهم بالاتحاد المصرى

كتب ــ كريم صبحى

استخدم 3 لاعبين هواة فى كرة القدم ، حيلة ذكية وطريقة جديدة للنصب، بعدما تقدموا لأحد البنوك الخاصة بطلب للحصول على قروض شخصية، وقدموا للبنك عقودا مزورة لهم منسوب صدروها الى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين شقيقان "جاد د" و"هانى د " وشريكهم " "جمال ه"، لاعبين هواة فى كرة القدم، حصل كل منهم على 500 ألف جنيه من البنك، قيمة قرض التى يمنحها البنك بضمان عقود لاعبى كرة القدم المحترفين فى الدورى الممتاز، ومنسوب صدورها الى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قدموا عقود مزورة تفيد بأنهم لاعبين مقيدين فى اندية انبى وسموحة ووادى دجلة، وعقود مزورة تفيد قيدهم فى سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تم كشف أمر المتهمين عندما تقدموا لبنك اخر بالحصول على قرض بعقود مزورة أخرى، حيث استعلم البنك عما اذا كانوا حصلوا على قروض سابقة، وأبلغهم البنك الأول بحصولهم على قروض منه.

وبفحص العقود ومخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اسماء اللاعبين ، تبين أنهم غير مقيدين فى اى اندية فى الدورى، وأن العقود التى قدموها للحصول على قروض مزورة، حيث تم ابلاغ الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة .

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الأموال العامة، وتبين من التحريات أن المتهمين نجحوا فى النصب على بنكين، بالحصول على قروض شخصية بعدما قدموا عقودا مزورة ، تفيد قيدهم فى اندية لكرة القدم فى الدورى الممتاز .

نجح رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبضبطهم تم العثور معهم على عقود مزورة منسوب صدروها لأندية سموحة ووادى دجله وانبى، وخاتم مزور تابع لاتحاد كرة القدم المصرى، وكارنيهات مزورة وعقود باسم المتهمين تفيد بحصول أحد المتهمين، على 140 ألف جنيه كراتب من أحد الاندية لمدة 5 سنوات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم استخدموا المضبوطات فى النصب والاستيلاء على أموال البنوك، وبسؤالهم عن مصدر العقود والكارنيهات والبطاقات الشخصية المزورة، افادوا بأنهم كان يتعاملون مع اشخاص سهلوا لهم استخراج البطاقات وتزوير العقود مقابل مبالغ مالية لتأمر نيابة ثان مدينة نصر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى قضت بحبسهم 5 سنوات مع الشغل.