video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لاعبون هواة يستولون على 1.5مليون جنيه قروضا من بنك بزعم قيدهم بالاتحاد المصرى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:13 ص
لاعبون هواة يستولون على 1.5مليون جنيه قروضا من بنك بزعم قيدهم بالاتحاد المصرى أموال ـ أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق

استخدم 3 لاعبين هواة فى كرة القدم ، حيلة ذكية وطريقة جديدة للنصب، بعدما تقدموا لأحد البنوك الخاصة بطلب للحصول على قروض شخصية، وقدموا للبنك عقودا مزورة لهم منسوب صدروها الى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة.

وكشفت  التحقيقات والتحريات أن المتهمين شقيقان "جاد د" و"هانى د " وشريكهم "  "جمال ه"، لاعبين هواة فى كرة القدم، حصل كل منهم على 500 ألف جنيه من البنك، قيمة قرض التى يمنحها البنك بضمان عقود لاعبى كرة القدم المحترفين فى الدورى الممتاز، ومنسوب صدورها الى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قدموا عقود مزورة تفيد بأنهم لاعبين مقيدين فى اندية انبى وسموحة ووادى دجلة، وعقود مزورة تفيد قيدهم فى سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث تم كشف أمر المتهمين عندما تقدموا لبنك اخر بالحصول على قرض بعقود مزورة أخرى، حيث استعلم البنك عما اذا كانوا حصلوا على قروض سابقة، وأبلغهم البنك الأول بحصولهم على قروض منه.

وبفحص العقود ومخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اسماء اللاعبين ، تبين أنهم غير مقيدين فى اى اندية فى الدورى، وأن العقود التى قدموها للحصول على قروض مزورة، حيث تم ابلاغ الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة .

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الأموال العامة، وتبين من التحريات أن المتهمين نجحوا فى النصب على بنكين، بالحصول على قروض شخصية بعدما قدموا عقودا مزورة ، تفيد قيدهم فى اندية لكرة القدم فى الدورى الممتاز  .

نجح رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبضبطهم تم العثور معهم على عقود مزورة منسوب صدروها لأندية سموحة ووادى دجله وانبى، وخاتم مزور تابع لاتحاد كرة القدم المصرى، وكارنيهات مزورة وعقود باسم المتهمين تفيد بحصول أحد المتهمين، على 140 ألف جنيه كراتب من أحد الاندية لمدة 5 سنوات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم استخدموا المضبوطات فى النصب والاستيلاء على أموال البنوك،  وبسؤالهم عن مصدر العقود والكارنيهات والبطاقات الشخصية  المزورة،  افادوا بأنهم كان يتعاملون مع اشخاص سهلوا لهم استخراج البطاقات وتزوير العقود مقابل مبالغ مالية لتأمر نيابة ثان مدينة نصر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى قضت بحبسهم 5 سنوات مع الشغل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"طلاق على الورق".. حيل الزوجات للاحتفاظ بمعاش الوالد والزوج المتوفى وتأجيل الخدمة العسكرية لأبنائهن.. خبير: تحايل على القانون يصعب إثباته.. وسعاد صالح: سرقة للمال العام ويٌحرّم عليهما العيش معًا

الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية فى السلام

مباحث الأموال العامة تتحرى عن صاحب شركة نصب على مواطنين بزعم توظيفهم بالخارج

الأموال العامة تتحرى عن صاحب محل ملابس لتجارته بالنقد الأجنبى فى عابدين

بنوك

قروض

عقود مزورة

لاعبين هواة

نادى سموحة

كرة القدم

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار حوادث اليوم




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة