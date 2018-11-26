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لأول مرة.."Cairo ICT" يحتضن فعاليات المعرض الدولى للتعليم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:32 ص
لأول مرة.."Cairo ICT" يحتضن فعاليات المعرض الدولى للتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتبت هبة السيد
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يحتضن معرض "Cairo ICT" فى دورته الثانية والعشرين التى تقام فى الفترة من 25 – 28 نوفمبر الجارى، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "LEARN-TECH MEA"، والذى يقام لأول مرة، بالتعاون مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر نماذج من عملية تطوير المنظومة التعليمية اعتماداً على الحلول التكنولوجية فائقة التطور، مع استعراض النماذج الدولية التى طبقتها وأثبتت نجاحها على أرض الواقع.
 
وحرصت إدارة المعرض، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، على تنظيم المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم "LEARN-TECH MEA" إيمانا منها بأن التعليم جزء أساسى من التنمية الاقتصادية فى أى بلد، وهو أحد التأثيرات الهامة فى تمكين النمو، حيث أن التكنولوجيا قادرة على قيادة التحول الثورى فى منظومة التعليم، ومساعدة الطلاب والمعلمين على تطوير مهاراتهم وتوطيد العلاقة بين المعلم والطالب.
 
ويهدف المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم "LEARN-TECH MEA" إلى جمع الحكومات والأكاديميين والمعلمين والمؤسسات التعليمية والشركات التقنية ودور النشرالعالمية، بالأضافة إلى الاعلاميين وكل من يهتم بالعملية التعليمية، لتبادل النقاش حول مستقبل التعليم وأحدث الوسائل التى تساهم فى تطويره من حيث المناهج وأنظمة الامتحانات وطرق العرض وغيرها.
 
وعلى الجانب الاخر يستضيف المؤتمر عدد من الجلسات الرئيسية بمشاركة قيادات قطاع التعليم حيث يشارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الدولى للتعليم "LEARN-TECH MEA"  فى السادس والعشرين من نوفمبر والتى تعقد  تحت  عنوان: رحلة تحول التعليم فى مصر، كما سيشارك بها عدد من الشركات التى ساهمت فى تطوير التعليم الاساسى فى مصر مع أستعراض لتجربتها فى عملية تطوير المنظومة التعليمية.
 
وتعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء السابع والعشرين من نوفمبر تحت عنوان: اكتشف بنك المعرفة بمشاركة الشركات المساهمة فى بنك المعرفة وعرض دور كل منها مع إيضاح دور بنك المعرفة وكيفية تأثيره على المنظومة التعليمية بالكامل.
 
الجدير بالذكر أن الدورة الثانية والعشرين لمعرض " Cairo ICT" ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة 4 أيام داخل مركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة الجديدة، بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.
 

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