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كلية طب الأسنان بنات بجامعة الأزهر تعلن إنشاء مركز لعلاج وتجميل الشفة والحلق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:32 م
كلية طب الأسنان بنات بجامعة الأزهر تعلن إنشاء مركز لعلاج وتجميل الشفة والحلق خلال تدشين مركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق
كتب لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تضع نصب أعينها خدمة المجتمع داخليا وخارجيا  مؤكدا أن ذلك جزء من رسالة الجامعة.
 
وأشاد المحرصاوى بفكرة كلية طب الأسنان بنات  بإنشاء مركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق، وثمن رئيس الجامعة جهود الكلية التى تجسدت  على أرض الواقع فى اعتمادها وحصولها على الجودة ، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم العام الماضى ، لافتا إلى أن ذلك يبعث برسالة تؤكد أن جامعة الأزهر كما هى ناجحة ومتميزة فى الكليات النظرية والشرعية والعربية فهى أيضا ناجحة ومتميزة فى الكليات العملية .
 
جاء ذلك خلال تدشين  مركز الأزهر لعلاج  وتجميل  الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ، لمبادرة تحت عنوان ( إضحك – إبتسم لست وحدك )  والتى تقام  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر،وبالتعاون مع جامعة بدر .
 
الدكتور مصطفى عبد الغنى عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر أوضح أن مركز الازهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق يعد أول مركز يقام فى مصر ، مشيرا إلى أن  هناك العديد من الاطفال تولد بتشوهات خلقية صعبة ومعقدة ، و تبعات تلك  التشوهات لا تنعكس على الطفل فقط  بل  تمتد لتشمل جميع الأفراد الاسرة ، خاصة وأن رحلة علاج هذه التشوهات رحلة مكلفة و طويلة للغاية نتيجة  لأنها تحتاج فريق عمل كبير يضم مختلف جميع تخصصات الجراحة فى الطب .
 
كما أوضح عبد الغنى أن فكرة إنشاء مركز الأزهر لعلاج  وتجميل  الشفة والحلق إنطلقت بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن طريق  تكفل بيت الزكاة والصدقات بنفقة إجراء العمليات الجراحية للأطفال  بالمجان ، وبالتعاون مع جامعة بدر، مشيرا إلى أنه سبق إطلاق المبادرة   عقد إجتماعات عديدة  شارك بها فريق عمل كبير ضم خبرات كثيرة تمثلت فى كل  من  الدكتوره ايناس طلعت وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور  اسامة الشحات رئيس قسم  جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الازهر بالقاهرة ، والدكتور محمود امين رئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب الازهر بدمياط ، والدكتور محمد حسن رئيس قسم جراحة  أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان بنات ، الدكتور حاتم الأحمدى رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بطب الاسنان بنات ، الدكتور محمد شاهين استاذ جراحة الاطفال بطب دمياط ، الدكتوره غادة امين استاذ جراحة الوجة والفكين بطب اسنان بنات ، الدكتوره سوزان عبد الحكيم استاذ جراحة الوجه والفكين بطب اسنان بنات ، الدكتوره يسرا  سالم  استاذ التخاطب بطب  الازهر ، الدكتور احمد سلامة  رئيس قسم التقويم  بطب الاسنان بنات  الدكتوره  فاطمة ابراهيم استاذ مساعد جراحة الوجه والفكين  بطب اسنان بنات .الدكتوره  مها مصطفى مدرس جراحة الوجه والفكين بطب اسنان بنات الازهر والدكتوره ناهد عدلى  مدرس جراحة الوجه والفكين بطب اسنان بنات .الدكتوره مياده محمد مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين بطب اسنان بنات الازهر. الدكتوره محسنة محمد مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين بطب اسنان بنات الازهر  والأستاذه امل القزاز .
 
وأعلن عبد الغنى أنه تم ترجمة المبادرة من خلال التنسيق مع مستشفى جامعة الازهر التخصصى  برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير المستشفى والذى رحب بدعوة فريق عمل  يضم أمهر الجراحين فى مجالات علاج وتجميل الشفة والحلق بكوريا والذى تكون من ١٠ تخصصات طبية لإجراء عمليات جراحية لعدد ٣٠ مريضًا، وقد حضر الفريق الطبي  واطمأنوا على جاهزية غرف العمليات  بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى  واستعدادها  لإجراء  العمليات الجراحية ، لعدد 30  طفل مريض  بعيوب خلقية فى الشفة والحلق.
 
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