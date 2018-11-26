قطريلكيس تكشف عبودية تنظيم الحمدين لعمال دول فقيرة فى منشآت مونديال 2022

كتب هيثم سلامة

سلطت قطريليكس التابعة للمعارضة القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، الضوء على توثيق صحيفة الجارديان البريطانية لاحتيال نظام الحمدين على العمال واستغلال فقراء دول بعينها دون الآخرى لاستنزاف عمالها وإغرائهم برواتب كبيرة، للعمل فى منشآت مونديال 2022، ليفاجئوا بعد ذلك برواتب هزيلة بعد ذلك.

صحيفة #الجارديان البريطانية وثقت احتيال #النظام_القطري باستغلال فقر دول بعينها لاستنزاف عمالها وإغرائهم برواتب كبيرة للعمل في منشآت #مونديال_2022 قبل أن يفاجئوا برواتب هزيلة بعد السفر#قطريليكس#قطر_تنتهك_الإنسانيةhttps://t.co/NJ02XrIdEC pic.twitter.com/DSqhQN0X1M

— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأفادت قطريليكس، عبر "فيديو" أن تنظيم الحمدين تفنن فى انتهاك حقوق الوافدين واستغلالهم، حيث وعدتهم برواتب كبيرة لإغرائهم بالعمل فى منشآت المونديال، ووثقت الجارديان الجريمة القطرية، مشيرة أن تميم استغل فقر دول بعينها لاستنزاف عمالها، وأجرت حوارًا مع العمال فيما وصفته بالعبودية الحديثة.

كان قد انتقد تحقيق أجرته الجارديان البريطانية أحوال العمالة الوافدة بملاعب مونديال 2022 في قطر، حيث كشفت عن أن العمال القادمين من بعض أفقر دول العالم يحصلون على أجر زهيد لبناء منشآت فى أغنى دولة بالعالم.