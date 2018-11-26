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قرار جمهورى يمنى بتعيين وزراء جدد للتخطيط والكهرباء والطاقة والعدل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:54 م
قرار جمهورى يمنى بتعيين وزراء جدد للتخطيط والكهرباء والطاقة والعدل الرئيس اليمنى
إيمان حنا
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صدر اليوم قرار جمهورى يمنى رقم (75) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعيين وزراء جدد بعدد من الوزارات، فقد تم تعيين الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى.

 

والمهندس محمد عبدالله صالح ناصر العنانى وزيراً للكهرباء والطاقة، وعلى هيثم على عبد الله وزيراً للعدل، كما تم تعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

 

كما قضت المادة الثانية من هذا القرار بتعيين نواب وزراء فى عدد من الوزارات منهم سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبد الله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة، والمهندس سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار.

 

يأتى ذلك بعد أن كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور معيد عبد الملك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للدكتور أحمد بن دغر.


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