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فيديو.. سفير اليابان: مصر بذلت جهود كبيرة لاستعادة استقرارها تحت قيادة السيسي

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:54 م
فيديو.. سفير اليابان: مصر بذلت جهود كبيرة لاستعادة استقرارها تحت قيادة السيسي سفير اليابان خلال كلمته
كتبت رباب فتحى
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قال السفير الياباني الجديد بالقاهرة، ماساكي نوكي ، إن هذا العام مهم بالنسبة لبلاده، لأنه الاحتفال الأخير بعيد ميلاد الإمبراطور الحالى  ،حيث سيتنازل عن العرش في إبريل المقبل وسيتم تنصيب إمبراطور جديد في أكتوبر من العام نفسه.

 

وأضاف السفير ،  في كلمة بمناسبة عيد ميلادك إمبراطور اليابان، إن مصر بذلت مجهود كبير لاستعادة الاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلعب دورا رائدا في منطقة تسودها الضبابية.

السفير اليابانى يرحب بالحضور
السفير اليابانى يرحب بالحضور

 

وأكد أن مصر تقوم بجهد كبير لتحقيق الاستقرارالسياسي والتنمية الاقتصادية بعد الفترة الصعبة التي مرت بها منذ عام 2011. وتابع: "يسعدني كثيرا أن تقوم مصر بدورها كدولة قوية ومستقرة" ، مشيرا الى أن اليابان ستستضيف " قمة تيكاد - مؤتمر  طوكيو الدولية لتنمية أفريقيا "  ، موضحا أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في هذا المضمار.

الفنانة يسرا وعدد من الشخصيات العامة لدى حضورها مقر الاحتفال
الفنانة يسرا وعدد من الشخصيات العامة لدى حضورها مقر الاحتفال

 

وقال نوكى ، إن هناك تعاون مثمر بين البلدين في كافة المجالات أبرزها المجال الثقافي ،  فيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير ومجال التعليم، موضحا أن اليابان لم توفر جهدا لمساعدة مصر في مجال للتعليم لكن الدو الاساسي يقع على عاتق مصر بما يتماشى مع السياسة التعليمية المناسبة لها ، مشيرا الى أنه سيقوم  شخصيا بالتعاون مع جايكا لتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون".. وختم السفير كلمته قائلا "تحيا مصر واليابان".

 

 


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