غلق 10 كافتريات ومقهى غير مرخص وضبط 1628 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

تمكنت حملة برئاسة اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد بركات، مساعد مدير الأمن لفرقه شرطة دسوق َمن غلق 10 مقاعى وكافتريات بمدينة دسوق، تضمنت " القرار رقم 497 لسنة 2014 مقهى ومخبز، والقرار رقم 711 لسنة 2017 كافتريا، والقرار رقم 613 لسنة 2018 مطعم، والقرار رقم 741 لسنة 2016 مقهى، والقرار رقم 758 لسنة 2017 كافيه، والقرار رقم 765 لسنة 2017 كافتريا، والقرار رقم 521 لسنة 2017 مقهى، والقرار رقم 880 لسنة 2017 كافتريا، والقرار رقم 499 لسنة 2017 مقهى، والقرار رقم 766 لسنة 2017 مقهى بالجزء الاول بكورنيش النيل بدسوق، لعدم تراخيصها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاشتراطات الأمنية والسلامة وتشميع بالشمع الاحمر.

كما شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى،مدير امن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1628 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق "، وتم ضبط 23 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 80 مخالفة دراجة نارية، و65 انتظار خاطئ، و56 مخالفة سير بدون تراخيص 33 بدون رخص قيادة و23 بدون رخص تسيير، و1347 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلاً عن ضبط حالتين تعاطى مواد مخدرة من إجمالي 19 حالة خضعت لإجراء تحليل المواد المخدرة.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.