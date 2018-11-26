غانا تستعد للكشف عن أول سبيكة ذهبية معتمدة

غانا - أكرم القصاص

تستعد غانا للكشف عن أول سبيكة ذهبية معتمدة، الأسبوع المقبل، وهو ما يمثل تحولا فى تاريخ صناعة الذهب فى غرب أفريقيا.

وذكرت وكالة أنباء غانا أن هيئة المواصفات الغانية ستكشف الثلاثاء المقبل عن أول سبيكة ذهبية مختومة تم انتاجها وستصدر اعتماد لمصفاة الذهب "جولد كوست ريفايناري" التى أنشأها أحد أكبر المستثمرين المصريين والموجودة بمطار كوتوكا بالعاصمة أكرا، لتكون أول مصفاة تحصل على رخصة لسبائك الذهب التى تنتجها.

وقال مسئول بـ"جولد كوست"، إن وضع علامة على السبائك التى تنتجها الشركة من قبل هيئة المعايير الغانية يوضح أن منتجها يلبى الطلبات العالمية.

وأضاف أن علامة الختم موجودة بشكل طبيعى على علبة المنتج، وتحمل رقم مرجعى واسم ومعيار المنتج الذى تم اعتماده 999.9 وكذلك 999.99 بالإضافة إلى إنتاج العملات والميداليات الذهبية.

من جهتها أوضحت الشركة، أن اعتماد الذهب الذى تم انتاجه بغانا ذات أهمية كبيرة للتداول فى سوق السبائك الدولية، وله 3 فوائد تتمثل فى إضافة قيمة على مواد الذهب الخام الغانى والمساعدة فى مواجهة الدخل المنخفض الناتج عن تصدير الذهب بشكله الخام وإمكانية حساب الذهب المصدر بشكل صحيح، وكلها قيمة مضافة إلى الاقتصاد الغانى بما يفوق 1.7مليار دولار سنويا، فالختم الموجود على السبائك سيساعد على تحديد القيم الحقيقة لها قبل التصدير.

ولفتت الشركة، إلى أن قطاع الذهب ذات قيمة للاقتصاد الغانى لأنه يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

تعتبر مصفاة كولد كوست ثانى أكبر منتج للذهب فى أفريقيا والسابعة حول العالم، وقد بلغت الاستثمارات 110 ملايين دولار أمريكى مملوكة بالكامل للمستثمر المصرى ويعتبر الحدث الذى سيتوجه الرئيس نانا أكوفو اددو بالحضور لأمر ذو أهمية كبيرة فى تاريخ إنتاج الذهب بغانا ويمثل حقبة جديدة فى قطاع الذهب.

وجدير بالذكر أن المصفاة هى أحد مشروعات المستثمر المصرى سعيد دراز رئيس مجموعة شركات "إيروجيت" وأخيرا تم تصنيفها الأولى تقنيا فى أفريقيا والخامسة عالميا وكان قد افتتحها الرئيس الغانى فى نوفمبر 2016. وأثبتت جدارتها فى التصدير منذ أبريل 2017











