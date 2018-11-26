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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:03 م
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عودة 90 عائلة عراقية نازحة إلى الموصل القديمة بالعراق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:46 م
عودة 90 عائلة عراقية نازحة إلى الموصل القديمة بالعراق القوات العراقية
أ ش أ
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عادت نحو 90 عائلة عراقية نازحة من مخيمات ناحية حمام العليل، 20 كم جنوب الموصل ، الى مناطق سكنها الاصلية في الموصل القديمة .

وقال مصدر في محافظة نينوى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا اليوم الأثنين " ان هذه العوائل عادت بحافلات مخصصة من وزارة النقل وتحت حماية الشرطة المحلية إلى مناطقها بعد نزوح دام نحو عامين " .

ومن ناحية أخرى ، اعلنت قيادة عمليات ديالي عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في مناطق شمال غرب بعقوبة.

وقال الفريق الركن مزهر العزاوي قائد عمليات ديالى للوكالة " إن عملية عسكرية مشتركة انطلقت ، باسناد جوي ، لملاحقة خلايا داعش ضمن مناطق وبساتين الحديد وهبهب شمال غرب بعقوبة ".

وأضاف :" أن العملية تاتي ضمن استراتيجية عمليات ديالي لانهاء وجود خلايا داعش في المنطقة ".

 


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